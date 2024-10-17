Кабмин выделит около 6,5 млрд рублей на льготные кредиты для жителей сел

Правительство РФ выделит дополнительно порядка 6,5 млрд рублей на льготные кредиты для жителей сел, в том числе на сельскую ипотеку по ставке до 3%.

Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Можно принять участие в программе сельской ипотеки по ставке, напомню, до 3%. Или взять льготный потребительский кредит на благоустройство дома, в том числе на подведение воды, газа. <…> Выделим дополнительно порядка 6,5 млрд рублей на эти цели, чтобы люди могли погашать ранее взятые займы без риска столкнуться с повышением процентных ставок", - сказал он на заседании правительства.

По данным премьера, за четыре года такими кредитами воспользовались более 160 тыс. заемщиков.