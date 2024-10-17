UniCredit и Raiffeisen застряли на российском рынке

Крупнейшие западные банки теряют возможность покинуть российский рынок. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Российское правительство намерено блокировать любые попытки UniCredit и Raiffeisen Bank International продать местные подразделения покупателям, которые могут попасть под санкции. Суверенный фонд Абу-Даби Mubadala Investment в 2023 году отказался от потенциальной покупки российского бизнеса UniCredit из-за возможного противодействия властей США.

По данным источников, правительство РФ ужесточило правила выхода иностранных компаний с российского рынка. Теперь продавцы должны предоставлять скидку в 60% вместо прежних 50%, а налог на выход увеличен до 35%. Сделки стоимостью более 50 млрд руб. требуют одобрения президента.

В Банке России рассматривают западные банки как важные каналы для международных платежей. UniCredit и Raiffeisen продолжают проводить операции в иностранной валюте в случаях, не подпадающих под санкции.

«Если бы была возможность ускорить наш уход, мы бы это сделали», — заявил генеральный директор UniCredit Андреа Орчел.

Citigroup уже завершил почти все операции институционального банкинга в России. Общая экспозиция банка в стране на конец третьего квартала составила $9,1 млрд, более 80% из которых — «неперечисляемые российские корпоративные дивиденды».

До этого стало известно, что банку ВТБ разрешили исключать доли иностранных инвесторов из уставного капитала.