Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП России в 2024-2025 годах

Всемирный банк (ВБ) скорректировал свои прогнозы по росту ВВП России в 2024-2025 годах в сторону повышения. Об этом говорится в октябрьском докладе ВБ, посвященном перспективам развития экономики региона Европы и Центральной Азии (ЕЦА).

Как уточняется в документе, в 2024 году Россию ждет, по оценкам экспертов банка, экономический рост на 3,2%, в 2025 году - на 1,6%, в 2026 году - на 1,1%. В июне ВБ прогнозировал рост экономики России в 2024 году на 2,9%, в 2025 году - на 1,4%.

"В результате ужесточения денежно-кредитной политики и растущей нехватки производственных мощностей и трудовых ресурсов в России в 2024 году ожидается снижение темпов экономического роста до 3,2% по сравнению с 3,6% в 2023 году. Рост экономики по-прежнему значительно выше потенциала благодаря оптимистичным настроениям потребителей, росту реальных доходов населения и значительному увеличению государственных расходов, в том числе на оборону и инфраструктуру", - считают авторы доклада.

По их оценкам, "в России в 2025 году ожидается рост в размере 1,6%, что в два раза меньше показателя 2024 года, поскольку рост будут сдерживать более жесткая экономическая политика и нехватка производственных мощностей". Кроме того, по данным ВБ, в "России годовая потребительская инфляция выросла более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и к августу 2024 года превысила 9%".

"С июня 2023 года годовая потребительская инфляция в России превышает 4% целевой ориентир, в результате чего Банк России был вынужден повысить ключевую ставку до 19% (самый высокий уровень за 20 лет)", - добавили авторы доклада. Они считают, что в России профицит по счету текущих операций вырос почти на 70% по сравнению с 2023 годом и в январе-июле 2024 года и составил $40 млрд "в результате сокращения импорта, объема исходящих денежных переводов и дивидендов, причитающихся иностранным инвесторам". "В России дефицит федерального бюджета сузился в январе-августе приблизительно до 0,2% ВВП по сравнению с 1,5% в 2023 году, что обусловлено значительным ростом нефтегазовых доходов и устойчивым поступлением налоговых доходов от ненефтегазовых секторов экономики", - считают в банке.

Они также указали, что в РФ ипотечное кредитование сократилось после того, как в июле завершилась программа льготного ипотечного кредитования.

Влияние на регион

"Снижение темпов роста в России окажет ощутимое негативное воздействие на страны Центральной Азии и Южного Кавказа через такие каналы, как торговля и денежные переводы", - отмечается в докладе. Так, по оценкам финучреждения, в 2025 году темпы экономического роста в регионе "могут снизиться до 2,6% вследствие замедления роста в России". "Прогнозируемое на 2025 год замедление экономического роста в России, вероятно, приведет к снижению темпов роста экономической активности во всем регионе ЕЦА до 2,6% в 2025 году по сравнению с 3,3% в 2024 году", - подчеркивается в документе.

При этом оценки экономического роста в некоторых странах Центральной Азии "были пересмотрены в сторону повышения, в среднем, почти на 1 п.п., что отражает оживление потребления, увеличение объема государственных расходов и сохранение поддержки в виде денежных переводов из России и торговли с Россией". Специалисты указывают на "значительные понижательные риски" содержащихся в докладе прогнозов. "К ним относятся дальнейшее повышение геополитической напряженности в мире и ЕЦА, замедление возвращения инфляции к целевым показателям центральных банков и ослабление роста в странах Евросоюза и России", - добавили в ВБ.