Топ-менеджер ВТБ считает возможным достижение объема рынка ЦФА в 1 трлн руб.

Член правления ВТБ Виталий Сергейчук считает возможным достижение объема российского рынка цифровых финансовых активов в 1 трлн рублей.

Об этом банкир заявил на полях форума инновационных финансовых технологий Finopolis.

"Я верю в возможность достижения рынка цифровых финансовых активов и в триллион, и в два. Токенизировать можно многое, в том числе страховые продукты, продукты в сфере здравоохранения", - отметил Сергейчук. По его словам, ВТБ токенизировал квартиры в одном из жилых комплексов Москвы и они пользуются популярностью. "По запросам от инвесторов, которые мы получаем, мы видим интерес к токенизированной недвижимости, так как недвижимость традиционно является хеджирующим активом в России, или другим продуктам, позволяющим накапливать или сберегать в понятных инвестору активах. Можно машины токенизировать и ставить на рост их стоимости", - добавил Сергейчук.

Вместе с тем, по мнению топ-менеджера, для стимулирования развития этого рынка необходимы налоговые стимулы для бизнеса.

"Надеюсь, что законодательство поможет с налоговой точки зрения. Для финансовых институтов это не столь актуально, в наших портфелях разнообразие инструментов - деривативных, цифровых и прочих. Применение налоговых стимулов для одного инструмента размывается, а для компаний - пусть малого, пусть крупного бизнеса - это (налоговое регулирование - прим. ТАСС) при принятии решений становится принципиальным", - сказал Сергейчук.

По данным ВТБ, около 95% из прошедших выпусков ЦФА - это простые финансовые инструменты с понятными инвесторам условиями, остальные 5% представлены продуктами с привязкой к тем или иным активам или условиям получения доходности (такие активы сейчас доступны только квалифицированным инвесторам).

На 1 октября 2024 года общий объем рынка ЦФА в России оценивается в 228 млрд рублей.

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 проходит с 16 по 18 октября на федеральной территории Сириус. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.