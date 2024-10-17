Глава МВФ: уровень глобальной инфляции серьезно сокращается

Международный валютный фонд (МВФ) фиксирует значительное сокращение уровня глобальной инфляции.

Об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

"Большая волна глобальной инфляции отступает. Сочетание решительных мер денежно-кредитной политики, ослабления ограничений в цепочке поставок и снижения цен на продовольствие и энергоносители возвращает нас в русло ценовой стабильности", - отметила она, выступая в фонде в преддверии осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка, которая пройдет на следующей неделе.

Георгиева продемонстрировала график, на котором глобальная инфляция с примерно 14% в 2022 году упала до менее 4% в 2024 году.

"И это удалось сделать, не ввергнув мировую экономику в рецессию и масштабное сокращение рабочих мест - то, что мы наблюдали во время пандемии и после прошлых периодов инфляции, и чего многие опасались, что мы увидим снова. Рынки труда США и еврозоны, если взять два примера, охлаждаются планомерно", - добавила она.

Тем не менее, продолжила глава фонда, "уровень инфляции может снижаться, но повышение цен, которое ощущается в кошельках, остается".

"Семьи страдают, люди злятся. В странах с развитой экономикой темпы инфляции достигли рекордных за целое поколение значений, как и во многих странах с развивающейся экономикой. Но посмотрите, как плохо обстоят дела в странах с низким уровнем доходов. Как на уровне страны, так и на уровне отдельных категорий людей инфляция всегда сильнее всего бьет по бедным", - добавила Георгиева.

По ее словам, "картина становится еще более тревожной из-за высокого и растущего государственного долга - намного выше, чем до пандемии, даже после кратковременного, но значительного снижения отношения долга к ВВП, когда инфляция подняла номинальный ВВП". На представленном главой фонда графике видно, что соотношение госдолга всех стран к мировому ВВП превысит 100% в ближайшие годы. Она добавила, что при неблагоприятном развитии событий этот показатель может в те же сроки достичь и 120%.