ЕЦБ понизил базовую процентную ставку

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) принял решение понизить три ключевые процентные ставки. Это следует из сообщения, опубликованного по итогам заседания совета управляющих регулятора.

Базовая процентная ставка снижена с 3,65% до 3,4% годовых, ставка по депозитам теперь составляет 3,25%, по краткосрочным кредитам ЕЦБ - 3,65%.

"Решение основано на обновленной оценке прогноза инфляции, динамики базовой инфляции и эффективности проводимой денежно-кредитной политики", - говорится в сообщении.

Регулятор отмечает, что дезинфляционный процесс в еврозоне "идет полным ходом". При этом на прогноз по инфляции также влияет недавнее неожиданное ухудшение показателей экономической активности. Тем временем условия финансирования остаются жесткими.

Евросистема также продолжает сокращать портфель ценных бумаг, приобретенным в рамках программы выкупа бондов в связи с пандемией (PEPP) в среднем на 7,5 млрд евро в месяц. Реинвестирование средств в рамках программы планируется завершить в конце 2024 года.

Следующее заседание ЕЦБ состоится 12 декабря 2024 года.