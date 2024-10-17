Стоимость золота обновила исторический максимум

Биржевая стоимость золота выросла до нового исторического рекорда. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Отмечается, что 17 октября цена за тройскую унцию золота достигла 2711,35 долларов за тройскую унцию. Это является историческим максимумом цены на этот драгоценный металл. При этом источник уточняет, что по состоянию на 17:46 по мск стоимость декабрьского фьючерса на золото на бирже Comex составляет уже 2710,6 долларов за тройскую унцию.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что в следующем году цены на золото вырастут до рекордных максимумов.