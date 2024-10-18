Кабмин выделяет почти 1,8 млрд рублей на восстановление путепровода в Вязьме

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства почти 1,8 млрд рублей на восстановление путепровода в Вязьме Смоленской области. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Уточняется, что работы по восстановлению и капитальному ремонту путепровода на улице 25 Октября начнутся в 2024 году, их планируется завершить в 2025 году.

В кабмине пояснили, что решение позволит вновь запустить работу важного дорожного объекта, который обеспечивал транспортную связанность города и был частью маршрута между Смоленской и Калужской областями.

Движение по путепроводу было прекращено в апреле 2024 года из за частичного разрушения.