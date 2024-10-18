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Поступления в бюджет РФ от приватизации составили 50 млрд рублей

Поступления в бюджет РФ от приватизации составили 50 млрд рублей, до конца года будут еще доходы.

Поступления в бюджет РФ от приватизации составили 50 млрд рублей
© РИА Новости

От этом сказал директор департамента регулирования имущественных отношений Минфина Андрей Воронцов на Московском финансовом форуме.

"Мы на сегодня от приватизации получили в бюджет почти 50 млрд рублей, до конца года будут еще поступления. И мы надеемся план в 100 млрд рублей выполнить", - сообщил он.

В новость внесена правка (10:22 мск) - передается с уточнением названия форума.

Экономика
Андрей Воронцов