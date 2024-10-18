Поступления в бюджет РФ от приватизации составили 50 млрд рублей, до конца года будут еще доходы.

От этом сказал директор департамента регулирования имущественных отношений Минфина Андрей Воронцов на Московском финансовом форуме.

"Мы на сегодня от приватизации получили в бюджет почти 50 млрд рублей, до конца года будут еще поступления. И мы надеемся план в 100 млрд рублей выполнить", - сообщил он.

В новость внесена правка (10:22 мск) - передается с уточнением названия форума.