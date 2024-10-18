Подписано соглашение о создании бесшовной навигации потенциальных инвесторов России и Пакистана

17 октября 2024г. в Минводах в рамках форума InRussia-2024 Ассоциация индустриальных парков России (АИП России) и Особая экономическая зона Дабеджи в Пакистане (ZKBDMC) заключили двустороннее соглашение о сотрудничество. Соглашение было подписано в рамках деятельности Международного альянса индустриальных парков и особых экономических зон (ОЭЗ), создание которого было инициировано АИП России.

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Партнерство нацелено на поддержку и развитие индустриальных (промышленных) парков в России и Пакистана и создание бесшовной навигации для потенциальных инвесторов. Документ о сотрудничестве подписали исполнительный директор АИП России Денис Журавский и главный операционный директор ZKBDMC (Особая экономическая зона Дабеджи) Шафик Ахмед Соомро.

«Подписание соглашение о долгосрочном сотрудничестве – это важных шаг для укрепления торгово-экономических отношений между Россией и Пакистаном, а также уникальная возможность для российских промышленных компаний экспортировать свои товары и услуги на рынок Пакистана. Кроме того, это отличный пример для формирования благоприятных условий для сотрудничества со странами БРИКС, в том числе и с Индией. Отличительной особенностью индийской экономики является высокая самообеспеченность и концентрация на внутреннем производстве, поэтому подобное соглашение станет отличным толчком для развития импорта Индии, укрепления двусторонних экономических связей и увеличению объема взаимных инвестиций», - прокомментировал Денис Журавский, исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков России (АИП России).

Целью создания Международного альянса индустриальных парков и особых экономических зон (ОЭЗ) является формирование платформы комфортного международного сотрудничества промпарков и ОЭЗ, а также создание бесшовного информационного пространства для инвесторов из разных стран.

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Рынок Пакистана имеет большой потенциал для захода российского бизнеса, производителей широкого ряда товаров. Пакистан – пятая страна по количеству населения мира, рынок внутреннего потребления которой зачастую сформирован импортными товарами. Страна импортирует широкую товарную сетку как сырье (нефть, металлы), так и готовые продукту (оборудование для машиностроения, отраслей металлообработки, электротехнической отрасли). Высокий потенциал имеет сталь и готовые товары из нее, товары строительной отрасли. Это потенциальные точки экспорта для российских промышленников.

Помимо этого, высок транспортно-логистический потенциал страны. Пакистан замыкает Ближний и Средний Восток, и при этом является одной из точек входа в зону Персидского залива и Красного моря, является участником инициативы «Пояс и Путь»: в стране построен порт, продолжаются инвестиции в другие инфраструктурные проекты.

Ассоциация индустриальных парков России продолжит расширять деятельность Международного альянса индустриальных парков и особых экономических зон (ОЭЗ) и выходить на новые зарубежные рынки.