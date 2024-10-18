Путин: совокупный ВВП БРИКС превысил показатели G7 и продолжает расти

Президент России Владимир Путин отметил значительное превышение ВВП стран БРИКС над показателями «Большой семерки», подчеркнув стабильный рост экономик.

По его словам, совокупный валовой внутренний продукт (ВВП) стран БРИКС уверенно превышает показатели стран «Большой семерки» и продолжает расти, передает ТАСС.

Он также отметил, что это позитивно сказывается на глобальном экономическом развитии, подчеркивая важность укрепления позиций БРИКС на мировой арене.