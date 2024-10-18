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Путин сообщил, что совокупный ВВП БРИКС превысил показатели G7 и продолжает расти

Президент России Владимир Путин отметил значительное превышение ВВП стран БРИКС над показателями «Большой семерки», подчеркнув стабильный рост экономик.

Путин: совокупный ВВП БРИКС превысил показатели G7 и продолжает расти
© РИА Новости

По его словам, совокупный валовой внутренний продукт (ВВП) стран БРИКС уверенно превышает показатели стран «Большой семерки» и продолжает расти, передает ТАСС.

Он также отметил, что это позитивно сказывается на глобальном экономическом развитии, подчеркивая важность укрепления позиций БРИКС на мировой арене.

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Владимир Путин
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