Путин заявил об успешном сотрудничестве компаний стран БРИКС в экономике

Компании стран БРИКС успешно сотрудничают и реализуют совместные проекты, заявил президент России Владимир Путин.

Выступая на деловом форуме объединения, он отметил, что ведущие представители бизнеса из всех стран-участниц активно работают совместно в таких сферах, как промышленность, энергетика, транспорт и инфраструктура, сельское хозяйство и цифровая экономика, передает РИА «Новости».

Путин подчеркнул, что деловой форум БРИКС собрал солидный состав участников, и совместная работа приносит ощутимые результаты. «Ваши компании уже давно и успешно сотрудничают друг с другом, реализуют крупные совместные проекты в самых разных отраслях», – сказал он.