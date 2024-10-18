Путин заявил об открытости России для делового сотрудничества

Россия открыта для делового сотрудничества и дает выгодные условия для бизнеса, заявил президент России Владимир Путин на деловом форуме БРИКС в Москве.

«Россия максимально открыта для взаимовыгодного делового сотрудничества, мы формируем комфортные, глобально-конкурентные условия работы для бизнеса – для отечественного и иностранного, для привлечения капиталов и технологий из-за рубежа. В первую очередь, конечно, сотрудничаем с вами», – цитирует ТАСС Путина.

Путин также сообщил, что план мероприятий председательства России в БРИКС выполнен на 80%.

«Реализуется содержательный план действий, нацеленный на продвижение партнеров, по трём ключевым направлениям. Это политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи. В настоящем времени план выполнен более чем на 80%. Проделалось свыше двухсот мероприятий, совещаний, конференций, отраслевых встреч. Состоялось большинство экспертных и министерских заседаний. Но, конечно, центральным событием станет саммит БРИКС», – приводит РИА «Новости» слова президента России.

Путин подчеркнул, что БРИКС уже играет значительную роль в мировой экономике и эта роль будет только расти в будущем.

«Страны, входящие в наше объединение, являются драйверами экономического мирового роста. Именно в БРИКС в обозримой перспективе будет генерироваться основной прирост глобального ВВП», – отметил Путин.

Ранее Владимир Путин заявил о превосходстве БРИКС над «Большой семеркой» по ВВП.

Путин также отметил успешное сотрудничество стран БРИКС.