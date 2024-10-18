В РФ спрос на удаленный и гибридный график работы вырос почти вдвое за год

В России почти вдвое (+92%) по сравнению с прошлым годом увеличилось количество резюме с запросом на удалённый и гибридный формат работы.

А 80,4% россиян, выбирающих эти форматы, считают их комфортными, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование hh.ru и IT-компании Точка.

Больше всего число таких резюме выросло в сферах высшего и среднего менеджмента (+56%), рабочего персонала (+53%) и сельского хозяйства (+45%). Запрос на удалённый или гибридный формат есть также в сферах юриспруденции, строительства и недвижимости и управления персоналом.

Возросло и количество вакансий, предлагающих занятость в удалённом и гибридном формате, — до 10% от общего числа предложений о работе.

Самый значительный прирост подобных вакансий отмечен в сферах финансов и бухгалтерии (+114%), медицины и фармацевтики (+89%), продаж и клиентского обслуживания (+63%).

Ранее HR-специалист Зулия Лоикова заявила, что в России растёт спрос на гибридный график работы.