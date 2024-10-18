Собянин назвал разницу между трудягами из России и «сиестой и пивком» в Европе

Низкая производительность труда и неэффективность частных инвестиций вызвана малой концентрацией населения в России. С таким заявлением выступил мэр Москвы Сергей Собянин на пленарной сессии Московского финансового форума, передает РБК.

Собянин предложил оглянуться назад и посмотреть, как производительность труда росла за предыдущие шесть лет. Так, она повышалась на 1,6% в год, отметил он. Но если страна собирается расти на 4% или 3,5% с точки зрения роста экономики, «1,6% роста производительности труда при стагнировании рынка труда, уменьшении предложения на рынке труда — арифметика не бьется». Он назвал это вызовом, который стоит осознать. Мэр столицы отметил, что производительность труда в некоторых странах выше, чем в России.

«Посмотрите, наши трудяги, которые с утра до вечера работают, в субботу, воскресенье и так далее, и итальянцы — обед, сиеста, пивка попили, поспали, в пятницу короткий рабочий день, в субботу- воскресенье никто не работает. А производительность выше», — подчеркнул Собянин.

Ранее комитет Госдумы по труду на заседании в понедельник рекомендовал Думе отклонить в первом чтении законопроект об уменьшении рабочей недели с 40 до 39 часов, а также о сокращении рабочего дня на час перед госпраздником.