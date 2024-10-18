Курс рубля: что будет с отечественной валютой на следующей неделе

На предстоящей неделе российская нацвалюта может получить поддержку со стороны участников биржевого и внебиржевого валютного рынка. Еще одним фактором, который может положительно отразиться на рубле, является возможное повышение ключевой ставки, заявил в беседе с «Известиями» экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

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Эксперт напомнил о том, что доллар с начала осени укрепился к рублю почти на 6%, достигнув отметки 96,37 рубля. Пик налогового периода придется именно на следующую неделю, отметил Лобода. Так, очень комфортный курс на фоне высоких цен на нефть будет стимулировать экспортеров к дополнительной продаже иностранной валюты, отметил специалист.

«Доллар с высокой вероятностью следующую неделю проведет в диапазоне 94,5-98 рублей, а евро останется выше отметки 100 рублей, в пределах 102-107 рублей, юань будет стремиться к 13,5 рубля», — подчеркнул собеседник.

Ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что хранить деньги в наличных долларах нецелесообразно. По его словам, данную купюру больше нельзя назвать безопасным способом сбережения.