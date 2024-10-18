РФ повысит экспортную пошлину на пшеницу

Пошлина на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из РФ с 23 октября 2024 года будет повышена до 2 тыс. 121,2 рубля против действующей сейчас ставки в размере 1 тыс. 872 рублей за тонну, говорится в материалах Минсельхоза РФ.

Пошлина на ячмень составит 389,7 рубля против 392,8 рубля ранее. Пошлина на кукурузу будет понижена до 2 тыс. 671,7 рубля с 2 тыс. 827,2 рубля за тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу рассчитана исходя из индикативной цены в размере $217,4 за тонну, на ячмень - $180,2 за тонну, на кукурузу - $213,9 за тонну.

В конце июня правительство РФ скорректировало расчеты ставок вывозных таможенных пошлин на зерно: базовые экспортные цены увеличены на 1 тыс. рублей за тонну в отношении пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы. Таким образом, базовые экспортные цены на пшеницу и меслин повышены с 17 тыс. рублей до 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - с 15 875 рублей до 16 875 рублей.

Плавающие пошлины на экспорт зерновых введены правительством РФ в 2021 году. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой ценой и индикативной. Она рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.