В РФ захотели увеличить штрафы по 36 составам экономических преступлений

Минюст РФ разработал законопроект о повышении размера штрафов по 36 составам преступлений экономической направленности. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Согласно сообщению, этот проект уже согласован с Министерством экономического развития.

Уточняется, что речь идет о составах тех преступлений, в которых были увеличены пороговые значения размерных признаков крупного и особо крупного ущерба.

В частности, планируют увеличить штраф за уклонение от уплаты налогов. Сейчас штраф по этой статье предусматривает сумму от 100 до 300 тысяч рублей. Минюст предложил повысить это значение до «от 500 тысяч до 1,5 млн рублей».