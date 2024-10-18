Путин: Китай с удовольствием приобретает российские энергоносители
Россия занимает четвертое место по доле в торговом обороте Китая, КНР с удовольствием приобретает российские энергоносители.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.
"Китай является нашим торгово-экономическим партнером номер один, но доля России растет. Сейчас доля России - четвертая в торговом обороте Китая. Это имеет значение для всех, мы очень внимательно каждый шаг измеряем. Китайские партнеры с удовольствием приобретают российские энергоносители, это самый надежный источник России", - сказал он.