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Путин: Китай с удовольствием приобретает российские энергоносители

Россия занимает четвертое место по доле в торговом обороте Китая, КНР с удовольствием приобретает российские энергоносители.

Путин: Китай с удовольствием приобретает российские энергоносители
© РИА Новости

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.

"Китай является нашим торгово-экономическим партнером номер один, но доля России растет. Сейчас доля России - четвертая в торговом обороте Китая. Это имеет значение для всех, мы очень внимательно каждый шаг измеряем. Китайские партнеры с удовольствием приобретают российские энергоносители, это самый надежный источник России", - сказал он.

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