Путин: капитал Нового банка развития БРИКС нужно увеличивать

Капитал Нового банка развития БРИКС требует увеличения, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран объединения.

"Мы создали банк, который возглавляет госпожа [Дилма] Руссефф. Там еще нужно много чего сделать. Надо поработать над капиталом, надо увеличить капитал", - отметил глава государства.

Путин напомнил, что встречался с Руссефф несколько раз и назвал ее хорошим специалистом.