Силуанов: долговая ситуация в некоторых развитых странах ухудшается

Россия сегодня проводит ответственную финансовую политику, в отличие от некоторых других стран, которые в период пандемии бесконтрольно наращивали дефицит бюджета и долговые обязательства, заявил RT российский министр финансов Антон Силуанов на полях Московского финансового форума.

«Мы, конечно, выступали: доколе это будет? Что будет с вашими валютами? Поскольку в этих валютах хранятся резервы стран. Это первое. Второе — конечно, долговая ситуация в развитых странах ухудшается. Если раньше мы ориентировались на уровень долга 60% от ВВП, то сейчас 100-120%. Я уже про Японию не говорю, это обычные цифры стали», — сказал глава Минфина.

Высокий долг сокращает возможности бюджета по маневрированию своими ресурсами, подчеркнул Силуанов. Это влияет на выполнение задач развития инфраструктуры, решения социальных вопросов.

«А денег в результате больших трат на обслуживание долга не хватает. Здесь можно рассуждать о нескольких путях развития: либо долг каким-то образом будет обесцениваться в связи с ростом инфляции, либо бюджетный дефицит будет сокращаться и объём долга в связи с ростом ВВП будет тоже сокращаться. Как будут поступать страны? Нам же всем это важно, поэтому мы хотим ответы получить», — продолжил собеседник.

Таким образом, предположил он, на грядущей встрече G20 все будут задаваться вопросом, как выходить из той долговой ямы, к которой идут страны с развитыми экономиками, которые сами всегда призывали к «ответственной финансовой политике», а сами поступали наоборот.