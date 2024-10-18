Стало известно о подорожании спутников в России

Антироссийские санкции усложнили и привели к удорожанию производства спутников в России, заявил изданию «Коммерсант» основатель и гендиректор частной космической компании SR Space Олег Мансуров. По его словам, многие компоненты, от процессоров до специализированных микросхем для работы в экстремальных условиях космоса, поставлялись из-за границы.

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Санкции и ограничения на экспорт технологий значительно ограничили возможности для некоторых стран по доступу к компонентам и технологиям. <...>. В результате стоимость спутниковых аппаратов в России возросла на 20–30%, — отметил Мансуров.

Недостающие компоненты Россия вынуждена начинать производить сама. Или же, уточнил бизнесмен, искать их аналоги в странах, не связанных санкционными обязательствами.

Ранее главный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сообщил, что российский аналог Starlink должен обеспечить покрытие всей России, поэтому он будет отличаться и по параметрам, и по количеству спутников. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что разработкой занимается «Ростелеком». России, добавил он, не потребуется столько спутников, сколько задействовано в работе Starlink.

Тем временем проект по созданию аналога системы Starlink, включающего 383 спутника, в России может стоить почти 445 млрд рублей. Из внебюджетных источников планируют привлечь 329 млрд рублей, из бюджета — 116 млрд рублей.