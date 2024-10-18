Украина обещала Венгрии обеспечить поставки нефти из России

Замглавы МИД Венгрии Левенте Мадьяр по итогам своего визита в Киев и переговоров с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой сообщил, что тот заверил Будапешт в намерениях обеспечить поставки нефти из России, передает агентство MTI.

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«Украинская сторона вновь заявила, что обеспечит бесперебойные поставки стратегически важной нефти, поступающей с Украины в Венгрию», — заявил замминистра.

Он уточнил, что поставки из РФ будут осуществляться через территорию Украины в Венгрию по трубопроводу «Дружба».

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Ранее аналитик финансовой группы «Финам» Сергей Кауфман рассказал, что окончание транзита газа из РФ лишит Украину 40 миллиардов гривен. Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года, и Киев не намерен его продлевать. По словам Кауфмана, в рамках новой схемы, которая предусматривает передачу прав собственности на газ европейским покупателям на границе России и Украины, можно будет поставлять не более четырех-семи миллиардов кубометров.