Антон Силуанов поставил финансы в ряд с армией и флотом России

Россия - больше не развивающаяся в плане экономики страна, а вполне развитая, со своей крепкой финансовой системой, заявил глава Минфина Антон Силуанов на Московском финансовом форуме. Крепкие финансы - это третий главный союзник страны, наряду с ее армией и флотом, переформулировал министр крылатую фразу, приписываемую Александру III.

С состоянием экономики связаны и военные успехи, и жизнь каждого человека в отдельности, констатировали участники форума. Кроме состояния у нее есть цели, задачи и основные направления развития, сформулированные в нацпроектах с многомиллиардным финансированием из бюджета. "Мы снаряды подносим - финансы из бюджета достаем и наполняем эти задачи ресурсами", - заявил Силуанов.

Силуанов раскрыл назначение дополнительных 1,5 триллиона рублей в бюджете в 2024 году

За рубежом Россию недооценивают, убежден министр. По привычке относят к списку стран с развивающейся экономикой, в то время, как сам этот список морально устарел и не отражает сложившихся реалий.

"Сейчас говорят "развивающиеся страны", "страны семерки", "развитые". Вообще-то Россия - страна с уже сформировавшейся экономикой, доходами. Мне кажется, надо пересмотреть все эти "развивающиеся", "развитые"", - сказал он.

Взять хотя бы то, что Россия поднялась с шестого на четвертое место по объему ВВП (по паритету покупательной способности) и вошла в клуб стран с высоким уровнем дохода. Это "дорогого стоит", подчеркнул Антон Силуанов. "У нас средний темп роста экономики за шесть лет выше в полтора раза, чем за предыдущую шестилетку, несмотря на все изменения и вызовы, с которыми мы столкнулись", - добавил министр.

Благодаря этому все приоритеты бюджета на следующие три года - выполнение обязательств перед людьми, обеспечение победы в СВО, финансирование создания собственных технологических компетенций - обеспечены финансированием, обратил внимание участников форума глава Минфина.

"Для людей самое главное, как меняются цены в магазинах - это раз, платится ли зарплата вовремя - два, и можно ли карточку вставить в банкомат и получить деньги или рассчитаться - три. Если крепкие финансы, то и крепкие тылы, и в обороне у нас все хорошо. Наоборот не получается. Поэтому, друзья России - армия, флот и крепкие финансы", - сформулирован Антон Силуанов.

По его словам, правительство в целом, и Минфин в частности сделают все возможное, чтобы каждая семья в России чувствовала поддержку государства. В рамках форума Силуанов побеседовал с многодетной семьей из Луганской области. Они рассказали, как работает программа льготной ипотеки в новых регионах и насколько просто ее оформить.

"Особое внимание при формировании бюджета уделяется тому, сколько средств идет на детей. В ближайшие три года на "детский бюджет" запланировано более 10 трлн рублей. Так, единое пособие получат 10 млн человек. Вехлетке на него пойдет 1 трлн рублей ежегодно", - отметил министр.

Среди новых мер поддержки он выделил налоговую семейную выплату. "Это новация для семей с двумя и более детьми. Если совокупный среднедушевой доход такой семьи менее 1,5 прожиточного минимума, то будет возвращаться часть НДФЛ. Эта мера будет реализовываться уже со следующего года", - пообещал Антон Силуанов.