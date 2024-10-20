Специальное меню готовят для гостей саммита БРИКС

Гостей саммита БРИКС в Казани будут угощать национальными блюдами, в числе которых редкие и фирменные кушанья по особому рецепту. Об этом рассказал вице-президент ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана по развитию культурного наследия Радик Абдрахманов, сообщает РИА Новости.

По словам Абдрахманова, иностранные делегации посетят Туган авылым – ресторанно-развлекательный комплекс, стилизованный под татарскую деревню. Там не первый раз встречают высокопоставленных гостей.

«Конечно, мы многое делаем для того, чтобы наши гости, которые приедут на саммит БРИКС, получили здесь незабываемые эмоции», — сказал Абдрахманов.

По его словам, татарская кухня весьма разнообразна. Гостей будут угощать выпечкой: кыстыбый, эчпочмак, бэлиш. Есть и редкие сладости, например, талкыш калеве, приготовление которого считается одним из самых сложных в татарской кухне.

Также будут предложены блюда из свежей рыбы и птицы, суп-лапша токмач, азу по-татарски и многие другие блюда. В меню есть и уникальные шашлыки из конины по особому рецепту.

Ко встрече гостей персонал ресторана прошел специальную подготовку. Встречать гостей и угощать чак-чаком будут девушки в национальных костюмах.

С 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит стран БРИКС с участием глав государств. Участие в саммите подтвердили 33 государства, в том числе 24 – на уровне первых лиц.