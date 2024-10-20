Путин заявил о трехкратном росте товарооборота между Россией и ОАЭ

За последние несколько лет товароборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) увеличился в три раза. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль. Глава российского государства сообщил о выполнении всех двусторонних договоренностей. Партнерство между РФ и ОАЭ Путин назвал стратегическим.

«За последние три года товарооборот увеличился в три раза», - указал российский лидер.

При этом он отметил снижение показателя за семь последних месяцев. Ранее работающий в ОАЭ цифровой банк Wio прекратил принимать денежные переводы в дирхамах от физлиц из России, передает «Радиоточка НСН».