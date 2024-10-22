Лондон выдаст Киеву кредит на $2,9 млрд за счет российских активов

Великобритания выдаст Украине кредит на 2,26 млрд фунтов ($2,93 млрд), который предполагается погашать за счет доходов от реинвестирования замороженных российских активов. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

По ее данным, у Лондона будет право вето в вопросе о том, какие именно вооружения Киев будет приобретать на полученные средства.

Великобритания - один из членов Группы семи (G7), которая обязалась предоставить Украине кредит в размере $50 млрд за счет прибыли от заблокированных на Западе активов РФ. Ожидается, что министры финансов G7 уже на этой неделе объявят о том, как эти средства будут распределены между участниками клуба экономически развитых государств. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что от общей суммы "европейские страны выделят $20 млрд, американцы - еще $20 млрд, а остальные участники G7 - $10 млрд".

В юрисдикциях стран ЕС находится основная часть заблокированных в 2022 году суверенных активов ЦБ РФ на сумму около 220 млрд евро. Действия Еврокомиссии по экспроприации доходов от суверенных активов РФ основаны на принятом ЕК в январе 2024 года постановлении о том, что доходы от реинвестирования замороженных активов якобы не являются собственностью России. Большинство экспертов как в России, так и в мире считают этот тезис юридически ничтожным.

В июле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия обязательно ответит на воровство ее активов в Европе. Он подчеркнул, что Москва намерена организовать юридическое преследование причастных к этому. По словам представителя Кремля, Европа пошла по худшему пути, решив использовать активы РФ для помощи Киеву.