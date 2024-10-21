Стало известно, может ли появиться альтернатива доллару

Многие страны, несмотря на свои хорошие отношения с США, понимают необходимость отказа от монополии доллара, сказал в беседе с NEWS.ru директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. Однако ожидать появления альтернативы этой валюте в ближайшее время не стоит, считает он.

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Такого универсального инструмента как доллар по широте и удобству использования нет, и вряд ли в ближайшем будущем появится. Монополия доллара — продукт своеобразной эпохи. Поэтому речь может идти о сложной и многоаспектной системе торговли в двух или нескольких национальных валютах — в зависимости от того, как строятся торговые отношения между конкретными странами, — пояснил Лукьянов.

По мнению эксперта, реалистичен вариант создания некой условной расчетной единицы, к которой будут приравниваться национальные валюты.

Раньше, еще до евро, был европейский экю. Но даже к этому варианту много вопросов. Поэтому сходу уйти от доллара, к сожалению, не получится, — добавил собеседник.

Ранее издание The Economist предположило, что президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани намерен представить план по крушению доллара. Авторы материала утверждают, что российский лидер предложит главам стран — участниц объединения построить глобальную финансово-платежную систему, чтобы «нанести удар по доминированию США в мировых финансах и оградить Россию и ее друзей от санкций».