Fitch Ratings не исключают риск дефолта экономики Франции

Американское рейтинговое агентство Fitch Ratings не исключает риск дефолта французской экономики. Об этом сообщает РИА Новости. В прошлом году дефицит бюджета Франции составил 5,5% ВВП, в этом эксперты ожидают не менее шести. "Fitch предсказывает 6,1 — второй в еврозоне результат и почти в три раза больше прогнозируемого среднего среди стран категории AA", - говорится в материале. Эксперты допускают, что коэффициент достигнет 6,5%.

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Таргет французских властей в 4,4, отмечает агентство, недостижим в любом случае. В 2025-2026 годах он будет в районе 5,4. У страны также растет госдолг. В данный момент он составляет 112% ВВП.

По прогнозу Fitch Ratings, он вырастет до 118% к 2028 году. Высокий госдолг не всегда свидетельствует о серьезных проблемах с экономикой, но для обслуживания займов требуется стабильная экономика, а Франция не может таковой похвастать, заявил агентству руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман. По его мнению, к концу этого года французский госдолг рискует вырасти до 114-115% ВВП, если не будут приняты меры. Чтобы улучшить положение, необходимо усиливать эффективность госрасходов, стимулировать экономический рост и повышать производительность, добавил он. 11 октября Fitch Ratings снизило прогноз суверенного рейтинга Франции до негативного.