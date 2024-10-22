Доля российского СПГ на рынке в Европе продолжает расти

Доля российского сжиженного природного газа (СПГ) на рынке Евросоюза продолжает расти, несмотря на общее падение спроса в Европе и попытки Брюсселя ограничить его поставки. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Агентство по взаимодействию регуляторов в области энергетики (ACER).

Согласно его отчету, доля российского СПГ в импорте ЕС выросла до 20% в первой половине года по сравнению с 14% годом ранее. Хотя РФ больше не является главным поставщиком газа в ЕС, российский СПГ остается жизненно важной частью системы энергетической безопасности Европы, отмечается в публикации.

В третьем квартале общий импорт сжиженного природного газа в ЕС упал до самого низкого уровня с 2021 года. Поставки американского СПГ составили 45%, в то время как доля Катара снизилась до 12%. Изменение торговых потоков, в том числе вследствие нападений хуситов на коммерческие суда в Красном море, привело к увеличению поставок российского СПГ на европейский рынок.

Как сообщалось ранее, 15-й пакет антироссийских санкций ЕС будет направлен против экспорта энергоносителей РФ, главным образом СПГ. Еврокомиссия постарается еще больше ограничить возможности стран ЕС приобретать российский сжиженный природный газ, закупки которого в 2024 году вновь начали быстро расти на фоне ожидаемых новых санкционных ограничений, которые ударят по энергетике блока. Кроме того, Брюссель "намерен ужесточить санкции против танкерного флота", якобы перевозящего российскую нефть, которая, как утверждается, торгуется на мировом рынке по рыночным ценам, несмотря на попытки Запада установить потолки цен на российскую нефть и нефтепродукты.