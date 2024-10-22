Азиатские банки захотели открыть филиалы в России

Банки из Китая и Вьетнама заинтересованы в открытии филиалов в России. С таким заявлением выступил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, глава совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков, передает «Интерфакс».

Сегодня Аксаков выступает на конференции по финансам и инвестициям «Толк», организованной Т-Банком. Как указал он, власти РФ законодательно закрепили, что иностранные банки могут открывать филиалы для того, чтобы работать в стране.

Сигналы о желании вести тут деятельность поступают, отметил председатель комитета Госдумы.

«Экономика развивается, очевидно, заработать все хотят. В том числе китайцы прямо активно сигналы такие дали. Из Вьетнама мы получали информацию о том, что банки готовы сюда прийти», - подчеркнул Аксаков.

Напомним, что летом в России был подписан закон, который позволяет иностранным банкам открывать филиалы в России. Иностранный банк вправе будет создать в России не более чем один филиал.