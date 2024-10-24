Казахстан прояснил свое отношение к антироссийским санкциям

Власти Казахстана против того, чтобы территорию страны использовали для обхода антироссийских санкций, заявил в интервью польскому государственному агентству печати (РАР) замглавы МИД республики Роман Василенко.

Он подчеркнул, что позиция Астаны по этому поводу известна всем. Дипломат пояснил, что к ней с пониманием относятся и в России, и в других странах мира.

«Казахстан не вводил санкции против России, и Казахстан не присоединился к санкциям против России», — добавил Василенко.

Ранее издание Financial Times сообщило, что Турция тайно заблокировала экспорт в Россию примерно 40 категорий товаров военного назначения американского производства. Соединенные Штаты посчитали эти предметы критически важными для военной сферы РФ. Официальный Стамбул не анонсировал торговые ограничения, под которые подпали, в том числе, микрочипы и системы дистанционного управления.

Китай может ответить на попытки США сохранить гегемонию санкциями

Ранее министры обороны стран G7 обвинили Китай в том, что он якобы оказывает военную поддержку России. Согласно заявлению глав ведомств, Пекин «передает» Москве товары двойного назначения, которые представляют важность для оборонного сектора страны. Они выразили обеспокоенность и призвали КНР прекратить поставки материалов и оборудования для вооружений.