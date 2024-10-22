Индийская валюта упала до исторического минимума

Индийская рупия во вторник, 22 октября, упала до исторического минимума. Курс валюты на торгах достиг отметки в 84,0775 за доллар США, пишет Reuters.

По данным агентства, падение было обусловлено падением курса валют ряда азиатских стран, а также значительным оттоком иностранного капитала из страны.

В течение октября иностранные инвесторы вывели с рынка акций $5,7 млрд, а из облигаций отток составил $125 млн, уточнили журналисты.

Эксперты отметили, что на рупию оказал влияние и такой фактор, как растущие шансы на второй президентский срок Дональда Трампа.

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Тенденция на постепенное ослабление рупии будет сохраняться и в последующие месяцы, пояснил Дилип Пармар, аналитик по валютным исследованиям HDFC Securities. Он добавил, что Центробанк страны будет всеми силами бороться против падения национальной валюты.