Россия потеряла первое место по поставкам удобрений в Индию

По итогам августа Россия поставила в Индию удобрений на $77,3 млн, что в 17 раз меньше прошлогоднего показателя. Более того, это минимальный объем экспорта с декабря 2021 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статистику Министерства торговли и промышленности Индии.

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Основная доля поставок пришлась на калийные удобрения. За последний месяц лета Индия потратила на их закупки у РФ $49,3 млн. Еще $20,9 млн ушло на комплексные удобрения, $7,2 млн — на азотные.

В результате Россия опустилась с первого на третье место среди ключевых импортеров удобрений в Индию. В лидеры вышел Оман с $102 млн. Второе место заняла Саудовская Аравия с $85 млн.

Всего за первые восемь месяцев года Индия приобрела российских удобрений на $998,7 млн, что в 1,7 раза меньше значения за аналогичный период 2023-го.