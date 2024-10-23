В Польше опасаются принятия на саммите БРИКС новой платежной системы

Польские власти опасаются прорывных экономических договоренностей на саммите БРИКС, в том числе потенциального создания новой глобальной системы платежей в обход Запада.

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Об этом заявил в эфире телеканала TVP Info замглавы МИД республики Анджей Шейна.

"Я боюсь лишь того, как бы там не дошло до слишком далеко идущих договоренностей в области экономики", - отметил польский дипломат.

По его словам, одним из таких решений может быть создание новой платежной системы, которая позволит производить взаиморасчеты в обход Запада.

16-й саммит глав государств - участников БРИКС, который является ключевым событием председательства РФ в объединении, проходит в Казани с 22 по 24 октября.

Объединение БРИКС было создано в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году к нему присоединилась Южно-Африканская Республика (ЮАР). 1 января 2024 года Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками группы.

Саммит в Казани будет первым, в котором примут участие и новые члены объединения. Ожидается участие представителей более чем 30 стран. В числе иностранных лидеров, прибывших в Казань, в частности, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамапоса.