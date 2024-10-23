Россия предложила открыть зерновую биржу БРИКС

Россия предлагает создать зерновую биржу БРИКС, заявил Президент РФ Владимир Путин на заседании в расширенном составе в рамках саммита БРИКС в Казани 23 октября.

Это позволит формировать справедливые ценовые индикаторы и обеспечить продовольственную безопасность в объединении, пояснил российский лидер.

«Реализация этого начинания поможет защитить национальные рынки от негативного внешнего вмешательства, спекуляций и попыток вызвать искусственный дефицит продуктов питания», — сказал Путин.

Он добавил, что со временем можно бы подумать и о трансформации зерновой биржи в полноценную товарную.