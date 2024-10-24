В МЭР увидели признаки «охлаждения» экономики РФ

Министр экономического развития Максим Решетников заявил о наличии в России признаков охлаждения экономики. По его словам, такая динамика наблюдается с конца третьего квартала, передает ТАСС.

Решетников сегодня выступает на лекции во Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ). Он объяснил вышеуказанный тренд переориентацией торговли. По словам министра, сейчас свыше 80% товаров направляются в дружественные государства. При этом в 2021 году эта доля составляла менее 50%.

Ранее «Известия» со ссылкой на результаты исследования Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (Институт Гайдара, ИЭП) сообщили, что в России в июне зафиксировали снижение циклической компоненты (или разрыва выпуска) до 2%, что свидетельствует о первых признаках начала охлаждения экономики.

Показатель представляет собой временной ряд отклонений ВВП от своих потенциальных значений. По словам экспертов, самый большой перегрев российской экономики был зафиксирован накануне мирового финансового кризиса в 2008 году и составлял 6,2%.