Россия резко нарастила вывоз нефти

Россия за последние четыре недели нарастила экспорт нефти до 3,47 млн баррелей в сутки (б/с). Это максимальный показатель с конца июня, пишет Bloomberg.

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Средний объем поставок российской нефти за рубеж за период вырос на 140 тыс. б/с. При этом в стране заметно замедлилась переработка топлива. По данным издания, объемы переработки упали до уровня мая 2022 года. Причиной стал ремонт на нефтеперерабатывающих заводах.

Основная доля поставок российской нефти, доставляемой морем, предназначена странам Азии. На них приходится 95% всего морского экспорта энергоносителя из РФ.

Рост объема поставок привел к увеличению их валовой стоимости до $1,59 млрд в неделю по сравнению с $1,52 млрд за прошлый четырехнедельный период.

На днях в США призвали ужесточить санкции против нефтесервисной отрасли России.