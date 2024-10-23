Добыча газа в России за девять месяцев выросла на 10,3%

Россия в январе - сентябре 2024 года увеличила добычу природного газа на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 420 млрд куб. м. Это следует из данных Росстата.

Добыча газа в сентябре составила 43 млрд куб. м, что на 2,8% ниже, чем в августе и на 7,1% больше, чем в сентябре 2023 года.

Производство сжиженного природного газа (СПГ) в январе - сентябре 2024 года составило 25,3 млн тонн, что на 7,1% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В сентябре производство СПГ составило 2,9 млн тонн, что на 5,8% больше, чем в сентябре 2023 года, и на 0,9% выше, чем в августе 2024 года.

Добыча попутного нефтяного газа в январе - сентябре выросла на 2,8% - до 79,6 млрд куб. м.

Таким образом, суммарная добыча газа в России (природный и попутный нефтяной) за девять месяцев 2024 года выросла на 8,9% - до 499,6 млрд куб. м.

Прогнозы добычи газа в РФ

Ранее Минэнерго РФ озвучивало предварительный прогноз, по которому добыча газа в России в 2024 году может составить около 667 млрд куб. м. Вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что Россия по итогам 2024 года может увеличить добычу газа на 10%. Добыча газа в РФ в 2023 году сократилась по сравнению с предыдущим годом на 5,5%, до 636,9 млрд куб.

Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, добыча газа в России в 2024 году вырастет до 668,2 млрд куб. м, в 2025 году - до 695,4 млрд куб. м, в 2026 году - до 709,1 млрд куб. м.

Международное энергетическое агентство прогнозирует рост добычи газа в России в 2024 году на 6% - до 675 млрд куб. м.