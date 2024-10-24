Число выданных автокредитов в России уменьшилось

В России в сентябре зафиксировано сокращение объема выданных автокредитов. К уровню августа показатель уменьшился на 9,7%, до 203,9 миллиарда рублей, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом, согласно пресс-релизу, в последнем месяце лета объем составлял 225,7 миллиарда рублей. Подчеркивается, что в минувшем месяце количество выданных автокредитов также продемонстрировало падение - на 3% к августу, до 149,4 тысячи единиц.

Вместе с тем в сравнении с таким же периодом прошлого года объем выданных автокредитов в сентябре 2024 года увеличился на 41,2% (в сентябре 2023 года - 144,4 миллиарда рублей).

В региональном разрезе самый большой объем выданных автокредитов (среди 30 лидеров в этом сегменте розничного кредитования) в сентябре выдали в столице (15,6 миллиарда рублей), Московской области (13,4 миллиарда рублей), Республике Татарстан (10,2 миллиарда рублей), Санкт-Петербурге (10,2 миллиарда рублей) и Краснодарском крае (8,9 миллиарда рублей).

Ранее сообщалось, что россияне предстоящей весной смогут устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов. Соответствующее постановление утверждено Правительством России.