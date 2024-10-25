ЕС может усилить санкции против РФ при победе Трампа

Евросоюз рассматривает возможность усилить ограничительные меры в отношении России в случае победы на президентских выборах в США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По его информации, европейские чиновники хотят быть уверены в том, что антироссийские санкции ЕС останутся в силе в течение продолжительного периода времени, даже если Вашингтон с приходом новой администрации решит изменить курс. Как указало агентство, обсуждаемые меры могут затронуть заморозку активов РФ и контроль за обходом санкций.

Как указали собеседники агентства, ЕС также намерен добавить в черный список еще 45 судов, которые, как утверждается, перевозят российскую нефть, и ввести ограничения в отношении импорта сжиженного природного газа из России.