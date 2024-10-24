Россия заберет доходы от замороженных активов западных компаний

Москва зеркально ответит на решение западных стран использовать доходы от своих замороженных активов для обеспечения кредита Украине в размере 50 миллиардов долларов. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, передает РИА Новости.

По его словам, активы компаний из недружественных государств, которые хранятся на счетах типа «С», тоже приносят доходы, и они будут направлены на нужды российской экономики.

«Мы эти деньги храним так же абсолютно на наших счетах, и будем использовать аналогичным образом доходы от использования этих активов», — заявил глава Минфина.

При этом он подчеркнул, что соответствующие решения уже приняты и будут реализованы.

Накануне президент США Джо Байден подтвердил, что Вашингтон выделит кредит Украине в размере 20 миллиардов долларов с погашением за счет доходов, полученных от размещения российских активов. Он указал, что сами активы останутся блокированными до тех пор, пока Москва не компенсирует Киеву нанесенный в результате боевых действий ущерб.