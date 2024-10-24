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Россия заберет доходы от замороженных активов западных компаний

Москва зеркально ответит на решение западных стран использовать доходы от своих замороженных активов для обеспечения кредита Украине в размере 50 миллиардов долларов. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, передает РИА Новости.

Россия заберет доходы от замороженных активов западных компаний
© РИА Новости

По его словам, активы компаний из недружественных государств, которые хранятся на счетах типа «С», тоже приносят доходы, и они будут направлены на нужды российской экономики.

«Мы эти деньги храним так же абсолютно на наших счетах, и будем использовать аналогичным образом доходы от использования этих активов», — заявил глава Минфина.

При этом он подчеркнул, что соответствующие решения уже приняты и будут реализованы.

Накануне президент США Джо Байден подтвердил, что Вашингтон выделит кредит Украине в размере 20 миллиардов долларов с погашением за счет доходов, полученных от размещения российских активов. Он указал, что сами активы останутся блокированными до тех пор, пока Москва не компенсирует Киеву нанесенный в результате боевых действий ущерб.

Экономика
Компании
Антон Силуанов