В ДНР планируют подготовить первый в РФ инвестиционный кодекс региона

ДОНЕЦК, 24 октября. /ТАСС/. Исследователи донецкого Института экономических исследований (ИЭИ) начали проработку регионального инвестиционного кодекса, который поможет бизнесу лучше ориентироваться в законодательстве ДНР, сообщил ТАСС директор учреждения Алексей Половян.

"Отдельно у нас есть темы, которые касаются именно правового обеспечения. Сейчас наши коллеги представят такой документ, он впервые [будет подготовлен]. В РФ еще таких документов нет, хотя об этом говорят, что необходимо разрабатывать инвестиционный кодекс - это свод законодательства, когда инвестор видит все документы, собранные в единую систему, а не просто разрозненные", - сказал Половян.

Он добавил, что понимание взаимосвязи нормативных правовых актов в сфере инвестиционной политики поможет бизнесу работать эффективнее. Разработкой донецких ученых, по словам руководителя института, заинтересовались коллеги из других регионов. "Собрать их в единый документ, выстроить единую систему - это большая задача, наши ученые делают такой документ, который позволил бы сформировать инвестиционный кодекс республики", - заключил собеседник агентства.

В апреле в Минэкономразвития РФ сообщили о планах введения регионального инвестиционного стандарта в воссоединенных регионах.