В «Союзмолоке» объяснили резкое подорожание сливочного масла

В Национальном союзе производителей молока «Союзмолоко» объяснили резкий рост цен на сливочное масло в России. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как объяснили в «Союзмолоке», цена на сливочное масло выросла на 70% с 2023 года из-за роста себестоимости. Как уточнили в союзе, за прошлый год этот показатель вырос только на 7%, но за первые семь месяцев 2024 года цена увеличилась на 2%. На это могла повлиять молокоемкость в 20-30 литров молока на 1 кг масла, а также рост производства сливок, который повлиял на объем оставшегося молока.

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«Себестоимость производства масла растет по всей цепочке — от сырья до переработки. В августе себестоимость сливочного масла была выше, чем годом ранее, на 16%: заработная плата сотрудников выросла на 24%, сырьевые затраты — почти на 20%», — рассказали в «Союзмолоке».

Ранее торговые сети прокомментировали сообщения о дефиците сливочного масла.