Сербия выразила благодарность РФ за честные цены на газ

Сербия благодарна руководству России за поставки газа по честной цене и справедливое отношение Москвы к Белграду. Об этом заявил в интервью ТАСС вице-премьер Сербии Александар Вулин.

"Я действительно благодарен руководству РФ, которое в этом году, как и в прошлом, и позапрошлом, обеспечило нам хорошие, стабильные, прозрачные поставки газа по честной цене. Спасибо вам большое за это", - сказал он.

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Вице-премьер Сербии выразил уверенность, что и в будущем удастся достичь "отличной сделки" с РФ по продлению поставок газа.

"Президент [России Владимир] Путин заверил, что сотрудничество с Сербией всегда будет справедливым, и мы видим, что оно более чем справедливое", - подчеркнул Вулин.

Он отметил, что объемы поставок газа уже увеличены, а цена согласована.

"Так что мы будем в тепле, - продолжил собеседник агентства. - Мы это всегда чувствуем. Наш рынок настолько мал для России, что это почти что статистическая погрешность. Но вы к этому относитесь не так, предлагая лучшие возможные цены и условия. Спасибо вам за это".

На вопрос об опасности препятствий транзиту газа со стороны Киева Вулин ответил, что не может "говорить за Украину". "Не знаю, чего мы можем от них ожидать. Но по этому же трубопроводу газ идет в Европейский союз. Поэтому я думаю, что тут мы в общем-то в безопасности", - пояснил вице-премьер Сербии.