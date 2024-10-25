Банк России оценил ситуацию с безработицей

Банк России проанализировал состояние рынка труда РФ. Выводы регулятора процитировало ТАСС.

В ЦБ пришли к выводу, что безработица в стране удержалась на исторических минимумах. Рынок труда остается жестким. Что касается заработных плат, то они, как и прежде, растут быстрее, чем производительность труда.

В начале октября Росстат сообщил, что все лето безработица в России находилась на исторических минимумах. В августе ее уровень составлял 2,4 процента, а количество нетрудоустроенных граждан оценивали в 1,84 миллиона.

По словам депутата Госдумы Светланы Бессараб, за год заработные платы в стране выросли на 21 процент.