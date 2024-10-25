В Туркмении объяснили прекращение поставок газа в Россию

"Туркменгаз" и "Газпром" не стали продлевать контракт по поставкам туркменского газа, потому что стороны не договорились в ценовых вопросах.

Об этом журналистам сообщил председатель "Туркменгаза" Максат Бабаев.

"30 июня (этого года - прим. ТАСС) <...> в контракте был предусмотрен пересмотр цен на этот период: если стороны соглашаются по цене, то возможно было продление. Мы проводили переговоры и относительно коммерческой части не нашли общего понимания. Поэтому, по условиям контракта, именно в этот период должна была пересматриваться цена, и если стороны не соглашаются, 30 июня должно быть прекращение контракта. Что, в принципе, мы и сделали", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС на пресс-конференции по итогам Международной конференции и выставки "Нефть и газ Туркмении - 2024" (OGT 2024).

Бабаев добавил, что основным условием для начала, возобновления или прекращения поставок для "Туркменгаза" является коммерческая часть.

"Именно с точки зрения выгоды, взаимовыгодного сотрудничества рассматриваются контракты купли-продажи. <...> На сегодняшний день у нас спрос с различных сторон - с северной, западной, восточной - увеличивается. Поэтому, можно сказать, каждый день мы находимся на стадии переговоров с различными покупателями и странами, поэтому все возможно", - добавил он, отвечая на вопрос о возможности возобновления поставок в РФ.

Группа "Газпром" в 2019 году заключила контракт на закупку природного газа у ГК "Туркменгаз" сроком на пять лет - по 30 июня 2024 года. В соответствии с контрактом, объем поставок газа из Туркмении в адрес "Газпрома" составлял до 5,5 млрд куб. м в год.

Заместитель председателя госконцерна "Туркменгаз" Мурат Арчаев сообщал ранее, что в рамках контракта с "Газпромом" поставки на 2023 год были запланированы в объеме 5 млрд кубометров газа. Как отмечал журналистам посол РФ в Ашхабаде Иван Волынкин, Туркмения полностью выполнила контрактные обязательства по поставкам газа в Россию в 2023 году. В 2022 году в рамках указанного контракта "Туркменгаз" поставил в Россию 5 млрд кубометров газа, в 2021 году - 10 млрд кубометров.

Международная конференция и выставка OGT 2024 прошла в Ашхабаде с 23 по 25 октября. В форуме участвовали делегаты более чем из 30 стран, в том числе из России. Одной из ключевых тем мероприятия стала оценка экспортных рынков туркменского газа, в том числе прогресс строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) и увеличение поставок туркменских энергоресурсов в разные страны.