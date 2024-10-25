Банк России допустил повышение ключевой ставки на ближайшем заседании, которое запланировано на декабрь. Это следует из текста пресс-релиза, опубликованного на сайте регулятора.

Сегодня ЦБ сообщил о повышении ключевой ставки до исторического максимума в 21,00% годовых. Также стали известны прогнозы по различным экономическим показателям. Регулятор решил повысить прогноз по инфляции на 2024 год до 8,0-8,5% с 6,5-7,0%. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4%. Подчеркивается, что инфляционное давление, в том числе устойчивое, приблизилось к максимальным значениям с начала текущего года.

Аналитик рассказала, к чему приведет радикальное повышение ключевой ставки

«Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании», - указал Центробанк.

Некоторые эксперты допускали столь резкое увеличение ставки. В частности, такой шаг прогнозировали аналитики SberCIB. Они отмечали, что регулятор будет действовать более решительно, чтобы усилить дезинфляционный импульс в следующем году.