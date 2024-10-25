Набиуллина назвала причину роста цен в России

Цены в этом году выросли не из-за структурной трансформации экономики РФ, а в связи с перегревом спроса.

Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

ЦБ дал прогноз по новому повышению ключевой ставки в 2024 году

Сегодня ЦБ сообщил о повышении ключевой ставки до исторического максимума в 21,00% годовых. Регулятор решил повысить прогноз по инфляции на 2024 год до 8,0-8,5% с 6,5-7,0%. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4%. Подчеркивается, что инфляционное давление, в том числе устойчивое, приблизилось к максимальным значениям с начала текущего года.