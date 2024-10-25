Набиуллина: проблема дефицита кадров в России усугубилась

Напряженность на рынке труда РФ сохраняется, проблема дефицита кадров даже усугубилась.

Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Напряженность на рынке труда сохраняется. Более того, по последним данным опроса предприятий, проблема дефицита кадров даже усугубилась", - сказала она.

Глава регулятора напомнила, что уровень безработицы в августе 2024 года оставался "вблизи исторического минимума в 2,5% с поправкой на сезонность", а рост заработных плат продолжал опережать рост производительности труда.